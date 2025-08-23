Amor Bandido: mulheres de presos comandavam tráfico de drogas na Grande Florianópolis
Durante a operação contra mulheres de presos, uma pessoa foi presa e bilhetes indicando esquema foram encontrados e apreendidos
Cinco endereços de mulheres de presos foram alvo de mandados de busca e apreensão nesta sexta-feira (22), durante a operação Amor Bandido, que investiga um esquema de tráfico entre faccionados do PGC (Primeiro Grupo Catarinense) e detentos em penitenciárias da Grande Florianópolis. Conforme a Polícia Civil, seis presos também foram alvos de mandados.
Cinco endereços de mulheres de presos foram alvo de mandados de busca e apreensão nesta sexta-feira (22), durante a operação Amor Bandido, que investiga um esquema de tráfico entre faccionados do PGC (Primeiro Grupo Catarinense) e detentos em penitenciárias da Grande Florianópolis. Conforme a Polícia Civil, seis presos também foram alvos de mandados.
Para saber mais sobre essa operação e os detalhes das investigações, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
Para saber mais sobre essa operação e os detalhes das investigações, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
Leia Mais em ND Mais:
Leia Mais em ND Mais: