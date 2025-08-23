Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Amor Bandido: mulheres de presos comandavam tráfico de drogas na Grande Florianópolis

Durante a operação contra mulheres de presos, uma pessoa foi presa e bilhetes indicando esquema foram encontrados e apreendidos

ND Mais

ND Mais|Do R7

ND Mais

Cinco endereços de mulheres de presos foram alvo de mandados de busca e apreensão nesta sexta-feira (22), durante a operação Amor Bandido, que investiga um esquema de tráfico entre faccionados do PGC (Primeiro Grupo Catarinense) e detentos em penitenciárias da Grande Florianópolis. Conforme a Polícia Civil, seis presos também foram alvos de mandados.

Para saber mais sobre essa operação e os detalhes das investigações, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.