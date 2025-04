Amor pelo Grêmio transforma casa de torcedora em SC em templo tricolor; ‘É mais que paixão’ Mercedes Cerutti, moradora de São João do Oeste, no Extremo-Oeste do estado, levou o amor pelo Grêmio para cada detalhe da casa ND Mais|Do R7 29/04/2025 - 17h21 (Atualizado em 29/04/2025 - 17h21 ) twitter

Até onde vai o amor por um time? Para Mercedes Cerutti, de 67 anos, moradora de São João do Oeste, no Extremo-Oeste de Santa Catarina, o amor pelo Grêmio ultrapassou os limites do coração e se espalhou pelas paredes, móveis e até a decoração da casa. Cada cômodo da residência de Mercedes carrega detalhes em azul, preto e branco. Das cortinas ao tapete, das panelas às lembranças na estante — tudo carrega o escudo do tricolor gaúcho, como se cada objeto também torcesse, respirasse e vivesse o Grêmio.

