Ana Maria Braga pisa em escorpião e precisa ser internada às pressas; qual o perigo da picada? Apresentadora estava em sua fazenda na cidade de Bofete, no interior de São Paulo, quando pisou no aracnídeo na noite desse sábado (... ND Mais|Do R7 02/02/2025 - 20h06 (Atualizado em 02/02/2025 - 20h06 )

A apresentadora Ana Maria Braga, de 75 anos, foi hospitalizada, na noite desse sábado (1º), após pisar em um escorpião enquanto fazia uma caminhada pela fazenda no município de Bofete, a 195 km de São Paulo. Apesar do susto, ela já recebeu alta e retornou para casa.

Para saber mais sobre os riscos da picada e o que aconteceu com Ana Maria Braga, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

