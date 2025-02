Ana Maria Braga quebra silencio e revela se vai deixar programa de televisão ‘Mais Você’ A apresentadora afirmou que vai processar os jornalistas responsáveis por veicular a informação falsa ND Mais|Do R7 20/01/2025 - 17h27 (Atualizado em 20/01/2025 - 17h27 ) twitter

A apresentadora Ana Maria Braga se pronunciou na manhã desta segunda-feira (20) sobre os rumores de que deixaria o ‘Mais Você’ e desmentiu que o programa sairia do ar no fim de 2025.

Para mais detalhes sobre a declaração de Ana Maria e as repercussões, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

