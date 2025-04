Análise: As primeiras impressões do Avaí de Jair Ventura Avaí empatou em 1 a 1 com o Novorizontino na primeira rodada da Série B em partida que marcou a estreia do técnico Jair Ventura ND Mais|Do R7 08/04/2025 - 15h47 (Atualizado em 08/04/2025 - 15h47 ) twitter

O Avaí “versão Jair Ventura” mostrou sua primeira cara na Série B no empate por 1 a 1 diante do Novorizontino. É claro que qualquer diagnóstico, seja para “8 ou 80”, é precoce com o recorte de apenas uma partida, mas já foi possível ver algumas ideias do treinador.

Para uma análise mais completa sobre o desempenho do Avaí e as expectativas para os próximos jogos, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

