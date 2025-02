Análise: Avaí e Figueirense vivem problemas ‘opostos’ às vésperas do clássico ND Mais análisa as principais qualidades e defeitos de Avaí e Figueirense antes do clássico de sábado (25) ND Mais|Do R7 24/01/2025 - 10h27 (Atualizado em 24/01/2025 - 10h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Se Avaí e Figueirense tem algo em comum neste início de Campeonato Catarinense é a pontuação abaixo do esperado após as três primeiras rodadas. Mas a coincidência para por aí, uma vez que o maior problema de cada um é justamente o oposto do outro.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em ND Mais:

Recuperação dos estragos da chuva em Florianópolis deve levar 90 dias, segundo prefeitura

Dados apontam porto em cidade de SC como o mais eficiente do país em 2024

Fotos exclusivas revelam detalhes do local do crime que matou mãe e filho em SC