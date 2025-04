Animais infestados com carrapatos ou pulgas podem render multa pesada para tutores em Joinville Nova legislação trata a negligência no cuidado com ectoparasitas como maus-tratos e prevê multa mínima de R$ 2.030 ND Mais|Do R7 23/04/2025 - 01h05 (Atualizado em 23/04/2025 - 01h05 ) twitter

Tutore​s de animais em Joinville poderão ser multados caso negligenciem o tratamento de infestações por ectoparasitas, como pulgas, piolhos, ácaros e carrapatos.

Saiba mais sobre as novas regras e como elas podem impactar os tutores acessando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

