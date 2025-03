Animal envolvido em farra do boi é resgatado em Bombinhas Durante a Quaresma, a farra do boi torna-se mais comum em regiões catarinenses; prática é ilegal e gera multa ND Mais|Do R7 26/03/2025 - 22h45 (Atualizado em 26/03/2025 - 22h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um animal envolvido em uma ocorrência de farra do boi em Bombinhas foi resgatado pela Polícia Militar, com o apoio do GOR (Grupo de Operações e Resgate). O caso ocorreu na última quarta-feira (19), mas foi trazido à tona nesta terça-feira (25).

Saiba mais sobre essa importante ação e suas implicações consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

‘Era o meu ouro’: pai de menina morta em incêndio relata dor ao perder segunda filha em SC

Casal é flagrado em cena de sexo em lagoa e homem faz pedido inusitado após sair da água

Justiça nega indenização de R$ 10 milhões a cidade de SC por atraso em obras do Contorno Viário