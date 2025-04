Anistia do 8 de janeiro: quais deputados de SC assinaram pela urgência na votação do projeto? PL, partido de Bolsonaro, afirmou que o requerimento para urgência pela votação da anistia do 8 de janeiro está assinado por 257 deputados... ND Mais|Do R7 12/04/2025 - 05h05 (Atualizado em 12/04/2025 - 05h05 ) twitter

O projeto de lei 2858/2022, que estabelece a anistia do 8 de janeiro para os condenados, já teve 257 assinaturas solicitando a urgência para sua votação, segundo o líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante (PL-RJ). Isso significa que o requerimento já atingiu 50% do número de deputados federais.

Para saber mais sobre quais deputados catarinenses assinaram o requerimento e os detalhes do projeto, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

