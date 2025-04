Aniversário de Camboriú segue com diversas atrações; veja programação Programação do Aniversário de Camboriú inclui apresentações artísticas e culturais por toda a cidade ND Mais|Do R7 02/04/2025 - 10h06 (Atualizado em 02/04/2025 - 10h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

No próximo sábado (05), a cidade de Camboriú completará 141 anos. As comemorações desta data histórica já iniciaram no dia 29 de março, mas ainda seguem com diversas atrações para todos os gostos.

Consulte a programação completa e não perca as festividades no nosso parceiro ND Mais!

Leia Mais em ND Mais:

Em celebração ao centenário, Criciúma prepara livro de registros da cidade ao longo das décadas

O que se sabe sobre o avião da Latam que saiu da pista em Chapecó

Blumenauenses aparecem entre os que mais devem gastar na Páscoa, aponta pesquisa