Aniversário do município de Tubarão reúne diversos eventos gratuitos; confira a programação Competição de skate, feira agropecuária e Camerata Florianópolis estão entre os destaques da agenda cultural ND Mais|Do R7 30/04/2025 - 08h40 (Atualizado em 30/04/2025 - 08h40 )

A Prefeitura de Tubarão, do Sul de Santa Catarina, divulgou, nesta terça-feira (29), a programação oficial em comemoração aos 155 anos de emancipação do município, celebrados no dia 27 de maio. Os eventos realizados serão gratuitos e abertos ao público. A maioria deles acontece na Arena Multiuso. Entre os destaques incluídos na agenda de eventos estão a Camerata Florianópolis, a competição de skate SC Tricks Tesla, a Maratona de Tubarão, a Feira Agropecuária e diversas apresentações musicais, culturais e esportivas.

