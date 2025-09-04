‘Anjo de Deus’: um ano após assassinato em SC, homenagens recordam o legado do PM Davi Appel
Sargento foi morto a tiros durante uma abordagem no Centro de Criciúma
Nesta quarta-feira (3), completa um ano da morte do sargento da Polícia Militar Davi Appel da Silva, assassinado durante uma abordagem em Criciúma, no Sul de Santa Catarina. O dia é marcado por homenagens de familiares, amigos e colegas de farda.
Nesta quarta-feira (3), completa um ano da morte do sargento da Polícia Militar Davi Appel da Silva, assassinado durante uma abordagem em Criciúma, no Sul de Santa Catarina. O dia é marcado por homenagens de familiares, amigos e colegas de farda.
Para saber mais sobre as homenagens e o legado deixado pelo sargento Davi Appel, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
Para saber mais sobre as homenagens e o legado deixado pelo sargento Davi Appel, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
Leia Mais em ND Mais:
Leia Mais em ND Mais: