Ano letivo começa com novidades na educação de Chapecó O ano letivo irá começar com novidades a partir da próxima semana para reforçar a oferta de ensino voltado ao futuro ND Mais|Do R7 06/02/2025 - 09h47 (Atualizado em 06/02/2025 - 09h47 )

Os alunos da Rede Municipal de Ensino de Chapecó voltam às aulas na próxima semana. No dia 10 de fevereiro, retornam os estudantes do Ensino Fundamental I e II, enquanto no dia 11 é a vez da Educação Infantil iniciar o ano letivo.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as novidades e investimentos na educação de Chapecó!

