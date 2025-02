‘Anos de parkour’, motociclista faz manobra ‘ninja’ após acidente com carro em Joinville Câmera de monitoramento flagrou a batida entre carro e motocicleta no bairro América ND Mais|Do R7 28/01/2025 - 16h08 (Atualizado em 28/01/2025 - 16h08 ) twitter

Um motociclista escapou ileso de um acidente ocorrido na tarde dessa segunda-feira (26) na rua Frei Caneca, no bairro América, em Joinville. A colisão, registrada por câmeras de segurança, rapidamente viralizou na internet e gerou surpresa pela habilidade do motociclista ao cair após a batida.

