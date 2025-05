Antecessor do novo papa, Leão XII foi responsável por reconhecer a Independência do Brasil Apesar da proclamação em terras brasileiras, Santa Sé só reconheceu oficialmente o Império do Brasil após aceitação da independência... ND Mais|Do R7 09/05/2025 - 21h46 (Atualizado em 09/05/2025 - 21h46 ) twitter

Quase dois séculos antes da escolha do Papa Leão XIV, eleito nesta quinta-feira (8), um de seus antecessores, o Papa Leão XII, protagonizou importante capítulo da História do Brasil. Em janeiro de 1826, Leão XII reconheceu a nação brasileira como independente e Dom Pedro I como Imperador, por meio da Bula Præclara Portugalliæ et Algarbiorum Regnum.

Para saber mais sobre a influência do Papa Leão XII e sua importância na história do Brasil, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

