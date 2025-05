Anúncios de vape deverão ser banidos das plataformas digitais após ordem do governo Comercialização de vape no país é proibida desde 2009 e foi mantida em abril de 2024 ND Mais|Do R7 01/05/2025 - 21h00 (Atualizado em 01/05/2025 - 21h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

A Senacon (Secretaria Nacional do Consumidor) notificou plataformas digitais para que removam, em até 48 horas, conteúdos que promovam ou vendam de cigarros eletrônicos – os chamados vapes – e outros produtos derivados do tabaco. O prazo estipulado pelo órgão do Ministério da Justiça e Segurança Pública termina nesta quinta-feira (1º).

Para mais detalhes sobre essa importante decisão, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Até 100%! Moradores de São José podem zerar dívidas com descontos; confira até quando

JEC Futsal enfrenta o Umuarama no primeiro jogo fora de casa pela Liga Nacional

Marina da Beira-Mar Norte: Justiça barra licenciamento novamente