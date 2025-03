Anvisa libera creme dental da Colgate, mas alerta para reações adversas; saiba quais A interdição da venda do creme dental Colgate Total Clean Mint foi suspensa pela Anvisa, apesar dos relatos de efeitos indesejáveis... ND Mais|Do R7 31/03/2025 - 14h06 (Atualizado em 31/03/2025 - 14h06 ) twitter

Após recurso da Colgate, a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) suspendeu a interdição da venda do creme dental Total Clean Mint, que havia sido determinada por 90 dias na quinta-feira (27). Ainda assim, a agência reguladora emitiu um alerta aos consumidores.

Para saber mais sobre as reações adversas e as orientações da Anvisa, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

