Anvisa muda regras para venda de Ozempic e emagrecedores similares; veja como fica Decisão, anunciada nesta quarta-feira (16), busca aumentar o controle sobre a venda do medicamento e evitar 'consumo irracional' de... ND Mais|Do R7 17/04/2025 - 08h45 (Atualizado em 17/04/2025 - 08h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) decidiu, nesta quarta-feira (16), tornar obrigatória a retenção de receita médica na venda de Ozempic e canetas emagrecedoras similares. A partir de agora, as farmácias deverão ficar com o receituário no ato da compra. Antes da decisão, a venda desse tipo de medicamento era feita somente com a apresentação da receita.

Saiba mais sobre essa importante mudança e suas implicações no uso de medicamentos emagrecedores consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Resultado da Quina 6708, 16/04: confira os números sorteados

VÍDEO: Prestes a atravessar rua, tamanduá é salvo em Brusque

VÍDEO: Veja o momento que mãe confessa o assassinato de Ana Beatriz com travesseiro