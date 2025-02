AO VIVO: Assista ao sorteio da Copa do Brasil 2025 Evento acontece nesta sexta-feira (7) e definirá os primeiros confrontos entre as 80 equipes participantes da competição ND Mais|Do R7 07/02/2025 - 20h26 (Atualizado em 07/02/2025 - 20h26 ) twitter

Vai começar! O sorteio da Copa do Brasil acontece nesta sexta-feira (7), às 15h (de Brasília). No evento, serão definidos os primeiros jogos entre as 80 equipes participantes do ‘torneio mais democrático’, que estão divididas em oito potes.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes!

