AO VIVO: Choro e filas marcam último adeus ao Papa Francisco no Vaticano Procissão levou corpo do Papa Francisco à Basílica de São Pedro, onde fiéis poderão se despedir até o sepultamento no sábado (26) ND Mais|Do R7 23/04/2025 - 22h05 (Atualizado em 23/04/2025 - 22h05 )

O corpo do Papa Francisco foi transferido da Casa Santa Marta à Basílica de São Pedro na manhã desta quarta-feira (23). Segundo o Vaticano, 20 mil fiéis aplaudiram a passagem do caixão, que poderá ser visitado na basílica até o funeral no próximo sábado (26).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes dessa despedida emocionante.

