Ao vivo e com imagens: Marcílio Dias x Figueirense pelo Catarinense

A chance de decidir as quartas de final do Campeonato Catarinense dentro do Estádio Orlando Scarpelli depende do Figueirense. O time alvinegro encara o Marcílio Dias às 16h30 deste sábado, no Estádio Dr. Hercílio Luz, em Itajaí, e tem até a oportunidade de terminar em primeiro, mas aí muita coisa precisa acontecer.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre este confronto decisivo!

