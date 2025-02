Aos 126 anos, Mercado Público resguarda história, gastronomia e cultura de Florianópolis Mercado Público de Florianópolis tem mais de 100 comércios, está de aniversário e é parada obrigatória de quem visita e vive a cidade... ND Mais|Do R7 05/02/2025 - 10h27 (Atualizado em 05/02/2025 - 10h27 ) twitter

O prédio mais charmoso do Centro de Florianópolis completa 126 anos hoje. Imponente, diferente de tudo na cidade e ponto de encontro dos manezinhos há mais de um século, o Mercado Público de Florianópolis é o local onde passaram e ainda passam figuras icônicas da cidade, anônimos, autoridades, moradores e trabalhadores do entorno, além, é claro, dos turistas e personalidades que visitam Florianópolis.

Saiba mais sobre a rica história e a importância cultural do Mercado Público acessando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

