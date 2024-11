Aos 8 anos, menino autista de SC coleciona títulos nacionais e mundiais de Jiu-Jitsu Aos 8 anos, menino autista de SC coleciona títulos nacionais e mundiais de Jiu-Jitsu ND Mais|Do R7 23/11/2024 - 09h49 (Atualizado em 23/11/2024 - 09h49 ) twitter

Menino autista se destaca no Jiu-Jitsu

Um menino de 8 anos alcançou destaque nacional e internacional ao mostrar toda sua habilidade no Jiu-Jitsu, modalidade que surgiu em sua vida após recomendação de um neurologista. Natural de Blumenau, Heithor Valentim Simas foi diagnosticado com TEA (Transtorno do Espectro Autista) aos 4 anos de idade.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais!

