Aos 80, Zequinha é símbolo da pesca em SC e emociona: ‘Nunca soube fazer outra coisa’ Cerimônia no Santinho celebrou o encerramento da safra e destacou histórias de gerações de pescadores que mantêm viva a tradição ilhoa... ND Mais|Do R7 03/08/2025 - 01h37 (Atualizado em 03/08/2025 - 01h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

A abertura da Rota da Tainha também marcou uma série de homenagens a pescadores de Florianópolis. Durante o evento realizado no Rancho do Braceli, na Praia do Santinho, neste sábado (2), o decreto foi assinado na cerimônia de encerramento da safra. Entre os relatos dos homenageados, um ponto em comum se destacou: a importância das relações familiares que sustentam a pesca na cultura ilhoa. Do mais jovem ao mais experiente, todos ressaltaram que a tradição só permanece viva graças ao vínculo com a família.

Para saber mais sobre essa emocionante homenagem e a história de Zequinha, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Defesa Civil emite aviso para temporais e quedas de granizo para ao menos 5 regiões de SC

Na Money Week, Paulo Guedes analisa geopolítica e o tarifaço de Trump: ‘Desordem mundial’

Para ficar no G-4: Chapecoense x CRB: onde assistir, horário e escalações