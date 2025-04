Apaff avança na Copa do Brasil de Futsal em jogo emocionante Time da Apaff Florianópolis empatou com o Operário e garantiu vaga na segunda fase da Copa do Brasil de Futsal ND Mais|Do R7 03/04/2025 - 19h45 (Atualizado em 03/04/2025 - 19h45 ) twitter

Com direito a emoção do começo ao fim, o time da Apaff Florianópolis empatou em 3 a 3 com o Operário São João (PR), na noite de quarta-feira (2), na Arena Multiuso de São José, e garantiu sua classificação para a segunda fase da Copa do Brasil de Futsal.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre essa emocionante partida!

