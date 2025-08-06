APAFF Florianópolis x Pouso Redondo: como assistir ao vivo o jogo pela Série Ouro de Futsal
Time de futsal da APAFF tem jogo no Ginásio Rozendo Lima, em Florianópolis, nesta quarta-feira contra o Pouso Redondo
O time da APAFF Florianópolis encara o Pouso Redondo na noite desta quarta-feira (6), às 19h30, pela 7ª rodada do Campeonato Catarinense de Futsal – Série Ouro. A partida terá entrada franca para a torcida e será realizada no Ginásio Rozendo Lima, do Instituto Estadual de Educação, no Centro.
