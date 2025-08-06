APAFF Florianópolis x Pouso Redondo: como assistir ao vivo o jogo pela Série Ouro de Futsal Time de futsal da APAFF tem jogo no Ginásio Rozendo Lima, em Florianópolis, nesta quarta-feira contra o Pouso Redondo ND Mais|Do R7 06/08/2025 - 20h38 (Atualizado em 06/08/2025 - 20h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

O time da APAFF Florianópolis encara o Pouso Redondo na noite desta quarta-feira (6), às 19h30, pela 7ª rodada do Campeonato Catarinense de Futsal – Série Ouro. A partida terá entrada franca para a torcida e será realizada no Ginásio Rozendo Lima, do Instituto Estadual de Educação, no Centro.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em ND Mais:

Carta convite e alto salário: catarinense revela detalhes do alistamento para guerra na Ucrânia

Mesmo com novo projeto, Edifício América segue barrado em Blumenau, após 47 anos de abandono

Suspeito de matar a ex volta à cena do crime e é preso após denúncia da família em SC