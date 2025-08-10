Apaixonado por aves, criador de SC mantém 400 espécies exóticas legalizadas em casa
Criador com mais de 30 anos de experiência revela curiosidades, gastos mensais e regras rígidas que cercam a criação legal de aves...
Cláudio Luiz Ioriati é morador de Chapecó, no Oeste de Santa Catarina, e cria aves exóticas há 30 anos. Associado à SOCO (Sociedade Oeste Catarinense de Ornitologia), ele mantém cerca de 400 aves legalizadas em casa e defende que a criação responsável e regularizada contribui diretamente com a preservação da fauna.
Para saber mais sobre a fascinante história de Cláudio e suas aves exóticas, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
