Apaixonado por aves, criador de SC mantém 400 espécies exóticas legalizadas em casa

Criador com mais de 30 anos de experiência revela curiosidades, gastos mensais e regras rígidas que cercam a criação legal de aves...

ND Mais

ND Mais

ND Mais

Cláudio Luiz Ioriati é morador de Chapecó, no Oeste de Santa Catarina, e cria aves exóticas há 30 anos. Associado à SOCO (Sociedade Oeste Catarinense de Ornitologia), ele mantém cerca de 400 aves legalizadas em casa e defende que a criação responsável e regularizada contribui diretamente com a preservação da fauna.

