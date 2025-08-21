Apartamento do Super Mário em SC? Como é e quanto custa hospedagem em paraíso dos gamers
Hospedagem temática oferece fliperama com mais de 9 mil jogos e fica a poucos passos do Parque Vila Germânica, em Blumenau
Um Airbnb inspirado no universo na série de vídeogames Super Mário se tornou uma verdadeira atração cultural para os fãs do mundo geek em Blumenau, Santa Catarina.
Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre essa incrível hospedagem temática!
