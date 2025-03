Apartamento por R$ 38 mil? Leilão do Itaú tem 197 imóveis com até 61% de desconto Descontos nos preços dos imóveis chegam a 61% e lances podem ser feitos de forma online; casa em Balneário Camboriú tem o maior valor... ND Mais|Do R7 18/03/2025 - 16h28 (Atualizado em 18/03/2025 - 16h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Itaú Unibanco promove um leilão com 197 imóveis espalhados por todas as regiões do Brasil. O catálogo inclui salas comerciais, apartamentos, casas e terrenos. As vendas ocorrem de forma totalmente online.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre como participar e aproveitar essas oportunidades imperdíveis!

Leia Mais em ND Mais:

Vídeo mostra momento em que entregador de água se desequilibra e morre, em Itajaí

Suspeito confessa assassinato com golpe de faca e é preso em SC

Campanha do Balanço Geral ganha as ruas de Florianópolis ao usar mídia Out of Home