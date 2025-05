‘Apavorante’: catarinenses fogem da Índia em meio ao temor de guerra com Paquistão Conflito entre Índia e Paquistão começou a escalar quando 26 turistas foram mortos em ataque paquistanês em abril. Na última terça-... ND Mais|Do R7 08/05/2025 - 18h07 (Atualizado em 08/05/2025 - 18h07 ) twitter

Moradoras de Florianópolis precisaram mudar os planos e apressar a saída da Índia após a escalada do conflito do país com o Paquistão, com o qual faz fronteira na Ásia. A Índia fez um bombardeio no Paquistão nesta terça-feira (6), na região da Caxemira, que deixou, segundo o governo paquistanês, 31 mortos.

Para saber mais sobre essa situação alarmante e as experiências das catarinenses, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

