Apenas 1,9% dos cursos de medicina do Brasil alcançaram nota máxima em exame do MEC; veja quais As notas variam de 1 a 5, sendo 4 e 5 as adequadas para cursos de medicina; notas 4 não chegam a 40% dos cursos avaliados ND Mais|Do R7 12/04/2025 - 05h05 (Atualizado em 12/04/2025 - 05h05 )

Apenas quatro em cada dez cursos de medicina do País alcançaram as notas mais altas no Conceito Preliminar de Cursos (CPC), índice do Ministério da Educação (MEC) que avalia a qualidade das graduações, de 2023. Entre as 309 graduações avaliadas, somente 40,4% obtiveram médias 4 e 5, ideais para cursos da área.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre os cursos de medicina que se destacaram e as implicações desses resultados!

