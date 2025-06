Apenas 34,8% do esgoto em Santa Catarina é destinado a tratamento, aponta estudo nacional Estudo foi divulgado na IFAT Brasil (Feira Internacional para Água e Esgoto), com dados do Censo de 2022 do IBGE; ainda, menos da metade... ND Mais|Do R7 27/06/2025 - 05h35 (Atualizado em 27/06/2025 - 05h35 ) twitter

Santa Catarina tem apenas 34,8% de cobertura de tratamento de esgoto, segundo levantamento da IFAT Brasil (Feira Internacional para Água, Esgoto, Drenagem e Soluções em Recuperação de Resíduos). O estado ocupa a 13ª pior posição no ranking nacional e está entre os que têm os índices mais baixos das regiões Sul e Sudeste – à frente apenas do Rio Grande do Sul.

Para entender melhor a situação do tratamento de esgoto em Santa Catarina e as implicações para a população, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

