Apenas 7 minutos no ar: entenda o voo que resultou na morte de dois aviadores em SC

Sete minutos. Esse foi o tempo entre a decolagem e a queda do girocóptero, aeronave em que estavam o aviador Rogério Jair Raulino, de 55 anos, e o piloto Eliseu Hupalovski, de 60 anos. O caso aconteceu em julho de 2024, em São Francisco so Sul, no Litoral Norte catarinense. Um relatório desenvolvido pelo Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) trouxe detalhes de como foi a queda e os motivos que contribuíram para o desastre aéreo. A investigação tem como objetivo a prevenção de futuros acidentes aeronáuticos.

Para entender todos os detalhes sobre essa tragédia, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

