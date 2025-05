Apenas duas cidades não têm registro de pessoas com diagnóstico de autismo em SC; veja quais Estudo inédito do IBGE contabilizou o número de pessoas que vivem no espectro autista em território brasileiro; mais de 2,4 milhões... ND Mais|Do R7 24/05/2025 - 11h15 (Atualizado em 24/05/2025 - 11h15 ) twitter

Apenas duas cidades não possuem habitantes com diagnósticos de autismo em Santa Catarina, revelou o estudo inédito realizado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) nesta sexta-feira (23). Segundo a pesquisa, em todo o estado, 91,6 mil pessoas vivem no TEA (Transtorno do Espectro Autista), o que representa 1,2% da população catarinense e coloca o estado como o 9º no Brasil em diagnósticos.

Para mais detalhes sobre os diagnósticos de autismo em Santa Catarina, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

