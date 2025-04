Aperto de mão, tiroteio e futebol: desavença termina com morte de cantor em Santa Catarina Assassino volta armado ao local e executa vítima com tiros na frente de crianças e idosos; crime ocorreu durante partida de futebol... ND Mais|Do R7 21/04/2025 - 01h05 (Atualizado em 21/04/2025 - 01h05 ) twitter

Uma discussão terminou com tiroteio e morte de cantor na comunidade de Santa Maria, em Antônio Carlos, na Grande Florianópolis, no último sábado (19). Salésio Lourenço Coelho, o Chipa, 49 anos, conhecido por se apresentar em bares da região, foi executado a tiros após uma desavença no Campo do Bom Sucesso, onde ocorria uma partida de futebol.

Para mais detalhes sobre este trágico incidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

