Apesar do pedido de suspensão do MP, Prefeitura mantém estacionamento rotativo em Criciúma Ampliação do estacionamento rotativo de Criciúma será distribuída em 47 ruas e avenidas de três bairros; são 2.100 vagas, mas apenas... ND Mais|Do R7 17/03/2025 - 13h06 (Atualizado em 17/03/2025 - 13h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Mesmo após o pedido de suspensão da ampliação do estacionamento rotativo por parte do MPSC (Ministério Público de Santa Catarina), a Prefeitura de Criciúma manteve a decisão e a segunda etapa da implantação do sistema inicia nesta segunda-feira (17).

Para mais detalhes sobre essa polêmica decisão, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Abono salarial PIS/Pasep é liberado nesta segunda-feira; veja os valores e se você tem direito

Polícia cerca agência bancária e prende dupla que invadiu local e tentou abrir cofre em SC

Secretaria de Assistência Social de Florianópolis soma o maior orçamento dos últimos cinco anos