‘Ápice da fama’: de infância traumática a ícone, a vida de Jeisa Rossi, em Blumenau
Figurinha carimbada no Parque Ramiro Ruediger e rainha dos memes nas redes sociais, Jeisa revelou detalhes sobre infância traumática...
Figurinha carimbada no Parque Ramiro Ruediger e rainha dos memes nas redes sociais, Jeisa Rossi é considerada uma das personalidades mais icônicas – e controversas – de Blumenau. Em entrevista ao portal ND Mais, ela compartilhou sua trajetória, marcada por uma infância traumática e a jornada de aceitação. “Hoje sou minha melhor versão. Sou grata por tudo o que tenho e acredito que tudo o que existe tem o seu propósito”, afirma.
Para saber mais sobre a inspiradora história de Jeisa Rossi, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
