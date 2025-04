Após 10 anos de espera, obras em Hospital de Navegantes começam com investimento milionário Obras em Hospital de Navegantes pretendem modernizar a estrutura física e ampliar a capacidade de atendimento ND Mais|Do R7 01/04/2025 - 18h26 (Atualizado em 01/04/2025 - 18h26 ) twitter

Com investimento aproximado de R$ 5 milhões, iniciaram nesta segunda-feira (31) a reforma e ampliação do segundo piso do Hospital Nossa Senhora dos Navegantes, Litoral Norte de Santa Catarina.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as novidades sobre essa importante obra!

