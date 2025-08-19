Após 17 anos, famílias atingidas pela enchente de 2008 recebem novas casas em Florianópolis
Casas são as três primeiras do novo conjunto habitacional do Morro do Horácio, construído para moradores do Maciço do Morro da Cruz...
Três famílias do Morro do Horácio receberam nesta segunda-feira (18) suas moradias no novo conjunto habitacional da comunidade. Ele foi construído para moradores do Maciço do Morro da Cruz que vivem em áreas de risco. Conforme a Prefeitura de Florianópolis, duas delas são famílias que perderam as casas na enchente de 2008, há 17 anos.
