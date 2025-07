Após 18 anos tentando engravidar, chapecoense ganha fertilização pela justiça Segundo a Organização Mundial da Saúde, a infertilidade atinge cerca de 15% da população mundial ND Mais|Do R7 01/07/2025 - 04h16 (Atualizado em 01/07/2025 - 04h16 ) twitter

Uma moradora de Chapecó, de 40 anos, diagnosticada com infertilidade por obstrução tubária, conquistou na Justiça o direito de realizar gratuitamente o tratamento de FIV (fertilização in vitro). A decisão, proferida em caráter de urgência, determina que o estado de Santa Catarina forneça o procedimento no prazo máximo de 45 dias.

