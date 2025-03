Após 18 cobranças de pênaltis, Joinville elimina o Criciúma e vai às semifinais do Catarinense Com empate pelo placar de 0 a 0 no tempo regulamentar, Joinville eliminou o Tigre em pleno Heriberto Hulse nos pênaltis ND Mais|Do R7 03/03/2025 - 02h25 (Atualizado em 03/03/2025 - 02h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Joinville está nas semifinais do Catarinense 2025. Na noite desde domingo, o Coelho eliminou o Criciúma, atual bicampeão do estado em uma disputa emocionante nos pênaltis e agora enfrenta a Chapecoense nas semifinais do Campeonato Catarinense.

Saiba mais sobre essa emocionante partida e a trajetória do Joinville consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Semana tórrida: onda de calor extremo marca o início de março

Mulher morre e duas pessoas ficam feridas em capotamento na BR-282, em SC

VÍDEOS: Cliente atira comida contra atendente em restaurante e protagoniza cena bizarra em SC