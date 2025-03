ND Mais |Do R7

Após 19 anos, trio de argentinos é condenado pela morte de compatriota na praia da Ferrugem Jovem, de 23 anos, foi agredido e atingido com uma pedra de 17,5 quilos em janeiro de 2006

Um trio de argentinos foi condenado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Garopaba, na quarta-feira (26), por lesão corporal seguida de morte de um compatriota, na Praia da Ferrugem, no dia 19 janeiro de 2006. As penas totalizam 21 anos de prisão em regime semiaberto.

