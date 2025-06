Após 19 dias, bombeiros retomam busca por mulher desaparecida em SC; há suspeita de morte Salete Borges, de 56 anos, está desaparecida desde o dia 23 de maio em Nova Itaberaba, no Oeste do estado; bombeiros retomaram as buscas... ND Mais|Do R7 12/06/2025 - 00h35 (Atualizado em 12/06/2025 - 00h35 ) twitter

ND Mais

O Corpo de Bombeiros Militar retomou nesta quarta-feira (11) as buscas por uma mulher desaparecida desde o dia 23 de maio, após novas informações chegarem à Polícia Civil indicando que ela teria sido morta. Salete Borges, de 56 anos, morava em uma casa às margens da BR-282, em Nova Itaberaba, no Oeste de Santa Catarina e desapareceu sem deixar vestígios no fim da tarde daquela sexta-feira.

