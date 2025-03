Após 20 anos de espera, Hospital Regional de Joinville inicia reforma de R$ 8,7 milhões A obra de R$ 8,7 milhões prevê reforma e ampliação da ala cardiológica, que é referência na região Norte catarinense ND Mais|Do R7 31/03/2025 - 09h26 (Atualizado em 31/03/2025 - 09h26 ) twitter

Teve início na última semana a reforma e ampliação da ala cardiológica do Hospital Regional Hans Dieter Schmidt, em Joinville. A obra, aguardada por mais de 20 anos, conta com um investimento de R$ 8,7 milhões do governo do estado.

A obra, aguardada por mais de 20 anos, conta com um investimento de R$ 8,7 milhões do governo do estado.

