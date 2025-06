Após 6 dias na UTI, morre jovem que teve queimaduras graves após usar banheira de motel no PR Família cobra respostas sobre morte de mulher em banheira de motel em São José dos Pinhais (PR); polícia apura possível falha no equipamento... ND Mais|Do R7 05/06/2025 - 19h36 (Atualizado em 05/06/2025 - 19h36 ) twitter

A trágica morte em banheira de motel de Gabriele Cristine Barreto de Freitas, de 24 anos, ainda envolve uma série de dúvidas e circunstâncias não esclarecidas. A jovem, que sofreu queimaduras graves enquanto utilizava uma banheira em um motel localizado em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, no Paraná, morreu após seis dias internada em um hospital da capital paranaense.

Para entender todos os detalhes desse caso e as investigações em andamento, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

