Após 900 dias, Florianópolis contrata instituto por R$ 1 mi para destravar edital do CentroSul

Após reportagens do jornal ND expondo a demora para o lançamento do edital para uma nova concessão do CentroSul, na Capital, o secretário executivo de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, Juliano Pires, concedeu entrevista ao Grupo ND. Pires recebeu a equipe em seu gabinete, na avenida Rio Branco, revelou os detalhes do contrato da prefeitura com o consórcio que gerencia o Centro de Convenções e explicou, por exemplo, porque 900 dias de atuação de um grupo de trabalho criado para elaborar o novo edital e reformular o centro de convenções e seu entorno não foram suficientes.

Para saber mais sobre os detalhes dessa contratação e o futuro do CentroSul, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

