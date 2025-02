Após a tempestade, Florianópolis encara os desafios da reconstrução No dia seguinte à chuva intensa que atingiu o Litoral do Estado, com a água mais baixa ou já sem alagamento, moradores e comerciantes...

ND Mais|Do R7 18/01/2025 - 10h26 (Atualizado em 18/01/2025 - 10h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share