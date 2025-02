Após acidente com o ônibus de excursão, familiares reencontram vítimas do tombamento em SC Um acidente com o ônibus de excursão na Serra Dona Francisca, em Joinville, deixou passageiros feridos e outros em choque após o veículo... ND Mais|Do R7 26/01/2025 - 20h46 (Atualizado em 26/01/2025 - 20h46 ) twitter

Um acidente envolvendo um ônibus de excursão ocorrido neste domingo (26), por volta das 7h30, na Serra Dona Francisca, em Joinville, Norte de Santa Catarina, deixou os passageiros em estado de choque e outros feridos. O veículo, que transportava 46 pessoas, havia saído de Canoinhas às 3h30 com destino a Penha, onde o grupo planejava visitar o parque Beto Carrero World. A equipe da NDTV Record esteve no local e registrou o momento em que as vítimas se reencontraram com seus familiares.

Para mais detalhes sobre este trágico acidente e o reencontro das vítimas, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

