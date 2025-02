Após ameaçar companheira, homem é ferido por facão pelo cunhado no Oeste de SC Durante a discussão, o homem pegou a companheira pelo pescoço e em seguida foi ferido por facão; ele precisou ser hospitalizado em... ND Mais|Do R7 24/02/2025 - 13h46 (Atualizado em 24/02/2025 - 13h46 ) twitter

Um homem foi ferido por facão na madrugada do último domingo (23) após ameaçar a esposa. Durante rondas da PMSC (Polícia Militar de Santa Catarina), os militares foram acionados para uma ocorrência de briga na Linha Três Pontes, no interior do município de Xanxerê, no Oeste de Santa Catarina.

Para mais detalhes sobre este incidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

