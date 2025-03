Após aproximação com Adriano Silva, Jorginho vai a Joinville e anuncia R$ 53 mi à saúde Convênio entre governo do estado e o Hospital Municipal São José era demanda e acabou destravada após aproximação entre Jorginho e... ND Mais|Do R7 10/03/2025 - 00h25 (Atualizado em 10/03/2025 - 00h25 ) twitter

Pouco mais de um mês após selarem aproximação, o governador Jorginho Mello (PL) e o prefeito de Joinville, Adriano Silva (NOVO), participaram neste domingo (9) de dois atos públicos em razão do aniversário de 174 anos da cidade, no Norte de Santa Catarina. Em um deles, Jorginho anunciou R$ 53 milhões para a saúde do município.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes sobre este importante investimento na saúde de Joinville!

